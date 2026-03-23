Er könnte eine Gefahr für sich und andere sein: Polizei sucht nach vermisstem 33-Jährigen aus Leipzig
Leipzig - Seit Sonntagnachmittag wird der 33-jährige Alexander F. aus Leipzig vermisst. Die Polizeidirektion Leipzig bittet jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.
"Eine Eigen- und Fremdgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden", so Polizeisprecher Moritz Peters am Montagnachmittag.
Der 33-Jährige wurde zuletzt am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Morawitzstraße in Leipzig-Probstheida gesehen. Er soll von einem Ausgang aus dem Parkkrankenhaus nicht zurückgekehrt sein. Keiner weiß, wo er sich aktuell aufhält.
Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich, weswegen jetzt ein Foto und eine Personenbeschreibung des Mannes veröffentlicht wurden.
Folgende Informationen sind über ihn bekannt:
Er ist 33-Jähre alt, circa 1,90 Meter groß, schlank und hat lockige, dunkle Haare.
Zuletzt trug er eine schwarze Jacke, blaue Jeans und helle Sneaker.
Wer seit Sonntagnachmittag Kontakt zu dem Mann hatte, Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder sonstige hilfreiche Informationen hat, soll sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig melden.
Hinweise werden auch telefonisch unter der (0341) 3030 – 0 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.
Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa; Polizei Sachsen