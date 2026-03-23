Senior aus Chemnitz noch immer vermisst! Wo ist Werner (79)?

Chemnitz - Noch immer sucht die Polizei nach einem vermisstem Rentner aus Chemnitz .

Bisher sind laut Polizei allerdings keine sachdienlichen Hinweise eingegangen, die die Ermittler zum Erfolg führten.

Der 79-Jährige hatte am 5. März mit einem silbergrauen Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen C-DJ 1947 sein Wohnumfeld in der Berbisdorfer Straße mit unklarem Ziel verlassen.

Wo ist der 79-Jährige? © Polizei

"Die Beamten verfolgen aktuell einen Hinweis, wonach der gesuchte Opel Astra möglicherweise vom Vermissten an einem bislang unbekannten Abstellort mit einer silbergrauen Fahrzeugplane, die im Frontbereich grüne Streifen hat, zurückgelassen wurde", teilte die Polizei am Montag mit.

Wem ist seit dem 5. März ein geparktes Auto aufgefallen, das mit einer solchen Plane abgedeckt wurde? Wer hat den Rentner seit dem Tag seines Verschwindens gesehen?

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0371 387-3448 bei der Chemnitzer Kriminalpolizei oder über den polizeilichen Notruf 110 zu melden.