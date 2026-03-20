Aufatmen in Magdeburg: Vermisste Teenagerin ist zurück

Wie das Polizeirevier Magdeburg am späten Freitagabend mitteilte, konnte die vermisste 13-Jährige im Magdeburger Stadtgebiet aufgefunden und zu ihren Eltern zurückgebracht werden.

Magdeburg - Seit Donnerstagmorgen wird eine Jugendliche aus Magdeburg vermisst. Die Polizei bittet jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Eine vermisste Teenagerin aus Magdeburg ist zurück. © Polizeirevier Magdeburg

Das 13 Jahre alte Mädchen verließ gegen 8 Uhr ihr Zuhause im Stadtteil Neustädter Feld und kehrte nicht mehr zurück.

Die Polizei suchte bereits umfangreich nach der jungen Schülerin, konnten sie aber bislang noch nicht auffinden.

Das Polizeirevier Magdeburg bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung und veröffentlichte ein Foto von Anna.

Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/ 546 - 3295 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.