Sie war eine Woche lang verschwunden: 15-Jährige aus Nordhessen wieder da!

Wie die Polizei mitteilte, sei die Jugendliche am Montag wohlbehalten von einer Streife in Thüringen aufgegriffen worden.

Die seit einer Woche vermisste 15-Jährige aus Nordhessen ist wieder da.

Wolfhagen - Bei der Suche einer vermissten 15-Jährigen aus dem nordhessischen Wolfhagen (Landkreis Kassel) bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt wurde die 15-Jährige gesehen, als sie am Montag gegen 20.30 Uhr ihre Jugendwohngruppe verließ. © Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Nordhessen

Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht. Zuletzt gesehen wurde die Jugendliche laut Polizei am Montagabend gegen 20.30 Uhr. Da hatte sie die Jugendwohngruppe, in der sie zurzeit lebt, verlassen. Seitdem fehlt von der 15-Jährigen jede Spur.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, sei die Jugendliche in der Vergangenheit bereits mehrfach abgehauen, sei jedoch zumeist nach kurzer Zeit zurückgekehrt oder konnte von der Polizei aufgefunden werden.

Nicht so dieses Mal, weshalb die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Möglicherweise könnte sich die Jugendliche in Weimar oder Berlin aufhalten, da sie zu diesen Städten Verbindungen hat.