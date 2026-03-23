Sie war eine Woche lang verschwunden: 15-Jährige aus Nordhessen wieder da!
Update vom 23. März um 12.40 Uhr
Die seit einer Woche vermisste 15-Jährige aus Nordhessen ist wieder da.
Wie die Polizei mitteilte, sei die Jugendliche am Montag wohlbehalten von einer Streife in Thüringen aufgegriffen worden.
Erstmeldung vom 18. März um 17 Uhr
Wolfhagen - Bei der Suche einer vermissten 15-Jährigen aus dem nordhessischen Wolfhagen (Landkreis Kassel) bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht. Zuletzt gesehen wurde die Jugendliche laut Polizei am Montagabend gegen 20.30 Uhr. Da hatte sie die Jugendwohngruppe, in der sie zurzeit lebt, verlassen. Seitdem fehlt von der 15-Jährigen jede Spur.
Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, sei die Jugendliche in der Vergangenheit bereits mehrfach abgehauen, sei jedoch zumeist nach kurzer Zeit zurückgekehrt oder konnte von der Polizei aufgefunden werden.
Nicht so dieses Mal, weshalb die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Möglicherweise könnte sich die Jugendliche in Weimar oder Berlin aufhalten, da sie zu diesen Städten Verbindungen hat.
Wer die Vermisste gesehen hat oder anderweitig Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen unter der Rufnummer 0561-9100 sowie mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Nordhessen