09.04.2026 14:47 Er könnte sich etwas angetan haben: Polizei sucht nach 59-Jährigem aus Leipzig

324 Klicks 0 Reaktionen

❤️ ️ 0 😂 ️ 0 😱 ️ 0 🔥 ️ 0 😥 ️ 0 👏 ️ 0

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 59-Jährigen aus Leipzig. Er wurde am Dienstagmorgen das letzte Mal gesehen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Peter Karl-Heinz R. (59) aus Leipzig. Er wurde am Dienstagmorgen das letzte Mal gesehen, seitdem weiß keiner, wo er ist oder hat etwas von ihm gehört. Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem 59-Jährigen. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Polizei Sachsen "Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden", erklärte Polizeisprecher Moritz Peters am Donnerstag. Der 59-Jährige wurde zuletzt am Dienstag gegen 8.20 Uhr in der Semmelweißstraße im Zentrum-Südost gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Vermisste Personen Suche beendet: Polizei findet Vermissten an Tankstelle Folgende Informationen sind über den Mann bekannt: Er ist circa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur und trägt eine Glatze.

Vermutlich trägt er eine Mütze oder Kapuze, einen schwarzen Pulli und eine schwarze Hose.

Der 59-Jährige läuft mit einem leicht nach vorn geneigten Gang. Wer seit Dienstag Kontakt mit dem Vermissten hatte, weiß, wo er sich aufhält, ihn eventuell gesehen hat oder sonstige Hinweise hat, soll sich bei der Polizeidirektion Leipzig melden. Das geht entweder persönlich beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966-34299.

Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Polizei Sachsen