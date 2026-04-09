Frau verschwindet im Bahamas-Urlaub: Polizei nimmt Ehemann fest

Bahamas - Es sollte eine traumhafte Bootstour werden, doch Lynette Hooker (55) kehrte nicht wieder an Land zurück. Hat ihr Ehemann etwas mit ihrem Verschwinden zu tun?

Als begeisterte Segler und Motorboot-Fahrer waren Lynette (55) und Brian (58) oft auf dem Wasser unterwegs. © Facebook/Lynette Hooker

Wie die New York Post berichtete, verbrachten Lynette und ihr Gatte Brian (58) den gemeinsamen Urlaub auf dem Bahamas-Archipel nördlich von Kuba.

Höhepunkt der Reise sollte eine Bootsfahrt werden: Vergangenen Samstag startete das Ehepaar aus Michigan die etwa vier Kilometer lange Tour von Hope Town nach Elbow Cay.

Ein paar Stunden später kam Brian ohne seine Frau an Land an. Gegenüber der Rettungswache erzählte er, sie seien in einen Sturm geraten. Dabei sei Lynette zusammen mit den Motorboot-Schlüsseln über Bord gefallen und von der starken Strömung mitgerissen worden.

Brian habe seine Frau in der rauen Brandung aus den Augen verloren. Um Hilfe zu holen, sei er mit dem kleinen Boot zurück ans Ufer gepaddelt.

Die Royal Bahamas Police Force hat Ermittlungen eingeleitet - und zweifelt an Brians Aussagen. Am Mittwochabend nahm sie den US-Amerikaner in Marsh Harbour vorläufig fest.

Entscheidende Hinweise bekam die Polizei von Lynettes Tochter Karli Aylesworth. So habe ihr Stiefvater bereits in der Vergangenheit damit gedroht, ihre Mutter zu erwürgen oder sie eines Tages über Bord zu werfen.

"Ich glaube wirklich, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte", sagte sie gegenüber Fox News.