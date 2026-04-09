Wo ist Mia (15)? Polizei sucht nach Teenagerin aus Wolmirstedt
Wolmirstedt - Seit Mittwochvormittag wird die 15-jährige Mia B. aus Wolmirstedt (Landkreis Börde) vermisst. Wer kann der Polizei bei der Suche helfen?
Die Teenagerin sei am Mittwoch nicht mehr von der Schule nach Hause gekommen, teilte das Polizeirevier Börde mit.
Zuletzt wurde sie am Mittwochabend in einer Straßenbahn in Magdeburg gesichtet. Vermutlich ist sie gemeinsam mit einer Freundin unterwegs.
Die 15-Jährige ist auf medizinische Unterstützung angewiesen.
So wird die Vermisste beschrieben:
circa 1,75 Meter groß
kräftige Statur
blonde, lange Haare mit mittigem Scheitel
Nasenpiercing
Schuhgröße 42
Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort oder Sichtungen von Zeugen nimmt das Polizeirevier Börde unter Telefon 03904/4780 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde