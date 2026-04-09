Wo ist Mia (15)? Polizei sucht nach Teenagerin aus Wolmirstedt

Wolmirstedt - Seit Mittwochvormittag wird die 15-jährige Mia B. aus Wolmirstedt ( Landkreis Börde ) vermisst . Wer kann der Polizei bei der Suche helfen?

Wer hat Mia B. (15) gesehen und kann der Polizei Hinweise geben? © Bildmontage: Polizeirevier Börde

Die Teenagerin sei am Mittwoch nicht mehr von der Schule nach Hause gekommen, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Zuletzt wurde sie am Mittwochabend in einer Straßenbahn in Magdeburg gesichtet. Vermutlich ist sie gemeinsam mit einer Freundin unterwegs.

Die 15-Jährige ist auf medizinische Unterstützung angewiesen.

So wird die Vermisste beschrieben: