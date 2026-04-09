Wo ist Mia (15)? Polizei sucht nach Teenagerin aus Wolmirstedt

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Seit Mittwoch wird eine 15-Jährige aus Wolmirstedt vermisst. Wer hat sie gesehen und kann der Polizei bei der Suche helfen?

Von Robert Lilge

Wolmirstedt - Seit Mittwochvormittag wird die 15-jährige Mia B. aus Wolmirstedt (Landkreis Börde) vermisst. Wer kann der Polizei bei der Suche helfen?

Wer hat Mia B. (15) gesehen und kann der Polizei Hinweise geben?
Wer hat Mia B. (15) gesehen und kann der Polizei Hinweise geben?  © Bildmontage: Polizeirevier Börde

Die Teenagerin sei am Mittwoch nicht mehr von der Schule nach Hause gekommen, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Zuletzt wurde sie am Mittwochabend in einer Straßenbahn in Magdeburg gesichtet. Vermutlich ist sie gemeinsam mit einer Freundin unterwegs.

Die 15-Jährige ist auf medizinische Unterstützung angewiesen.

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So wird die Vermisste beschrieben:

  • circa 1,75 Meter groß

  • kräftige Statur

  • blonde, lange Haare mit mittigem Scheitel

  • Nasenpiercing

  • Schuhgröße 42

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort oder Sichtungen von Zeugen nimmt das Polizeirevier Börde unter Telefon 03904/4780 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde

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