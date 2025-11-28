Er neigt zu Gewaltbereitschaft: Vermisster wieder da

Wie die Polizei berichtet, ist der 50-Jährige wieder da. Er ist am Donnerstag (27. November) gegen 20 Uhr von der Polizei in Berlin aufgegriffen worden.

Gransee - Er ist schon seit zwei Wochen weg: Die Brandenburger Polizei sucht nach dem psychisch erkrankten Mike B. aus Gransee.

Der 50-Jährige war zuletzt im Krankenhaus. © Polizeidirektion Nord

Der 50-Jährige gilt nun schon seit dem 6. November als vermisst. Zuletzt befand er sich im Krankenhaus Hennigsdorf und ist von dort abgängig, teilte die Polizei mit.

Die Beamten können nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Zudem sei er akut eigen- und fremdgefährdend und neige zu unkontrollierter Gewaltbereitschaft.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,85 Meter groß, ist schlank und hat braune, kurze Haare. Zur Bekleidung: Vermutlich trägt der 50-Jährige eine blaue Jacke mit schwarzer Kapuze und eine blaue Jeanshose.