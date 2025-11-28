Influencerin spurlos verschwunden: Jetzt kommen schockierende Details ans Licht
Graz (Österreich) - Von der 32-jährigen österreichischen Beauty-Influencerin Stefanie P. fehlt seit Sonntag jede Spur. Nun kommen erschütternde Details ans Licht.
Wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet, wird mittlerweile sowohl in Österreich als auch in Slowenien nach der Social-Media-Bekanntheit gesucht.
Zuletzt wurde sie am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr gesehen, als sie von einer Weihnachtsfeier nach Hause mit dem Taxi fuhr, um mit ihrem Golden Retriever "Marlow" Gassi zu gehen.
Laut der slowakischen Nachrichtenseite Slovenske novice soll sie noch einer Freundin geschrieben haben: "Da ist ein komischer Typ auf der Treppe" und von einer "dunklen Gestalt" vor ihrer Wohnung berichtet haben. Seitdem fehlt von ihr jedes Lebenszeichen. Nachbarn berichten, zuletzt einen lauten Streit aus ihrer Wohnung gehört zu haben. Ihr Handy wurde von der Polizei im Gebüsch gefunden.
Die Ermittler gehen laut der österreichischen Tageszeitung Heute davon aus, dass der 31-jährige Ex-Freund der Influencerin mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, da er offenbar untergetaucht war und mehrfach die Ländergrenzen überschritten haben soll. Sein roter Golf wurde zudem ausgebrannt auf dem Parkplatz des Casinos Mond in Šentilj in Slowenien gefunden.
Mittlerweile konnte der 31-Jährige festgenommen werden und befindet sich in Gewahrsam. Am Donnerstag soll über seine Auslieferung nach Österreich entschieden werden.
Zwei Angehörige des 31-Jährigen wurden festgenommen
Der befreundete Fotograf, mit dem Steffi am Sonntag einen Termin gehabt hätte, berichtete der österreichischen Tageszeitung Heute über seine gruselige Entdeckung, die den Verdacht erhärtet, dass der Ex-Partner der 32-Jährigen mit ihrem Verschwinden etwas zu tun haben könnte.
Demnach fuhr er, nachdem sie sich nicht gemeldet hatte, zur Wohnung der Vermissten und traf dort auf den 31-jährigen Ex-Freund, der sich laut Angaben des Freundes seltsam verhalten haben soll.
Zudem soll er Blutspuren im Gang entdeckt und den Hund der Vermissten in der Wohnung vorgefunden haben, was seine Aufmerksamkeit erregte. "Stefi hätte ihren Hund nie alleine gelassen", so der Fotograf gegenüber Heute.
Wie die österreichische Polizei weiter mitteilt, wurden am Mittwoch auch zwei Angehörige des 31-Jährigen festgenommen. Laut Krone handelt es sich dabei um den Bruder und den Stiefvater des Ex-Freundes.
Die Ermittler durchkämmten zudem Wälder im steirisch-slowenischen Grenzgebiet. Außerdem sollen das Haus und der Garten der Großmutter des Ex-Freundes durchsucht und umgegraben worden sein - bislang allerdings ohne Hinweise auf den Verbleib der 32-Jährigen.
