05.08.2026 07:35 Er stieg in sein Auto und verschwand: 55-Jähriger aus Dessau wieder da

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Seit Dienstagabend wurde ein 55-Jähriger aus Dessau-Roßlau samt seinem Auto vermisst. In der Nacht zu Mittwoch wurde er glücklicherweise gefunden.

Von Juliane Bonkowski

Aufatmen in Dessau-Roßlau: Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, konnte der Vermisste in der vergangenen Nacht unverletzt in Jüdenberg (Landkreis Wittenberg) angetroffen werden. Erstmeldung von 6.38 Uhr Dessau-Roßlau - Große Sorge in Dessau-Roßlau: Seit Dienstagabend wird ein 55-Jähriger samt seinem Auto vermisst. Wer hat den Mann gesehen? Der 55-jährige Dessauer war seit Dienstagabend verschwunden, tauchte nun glücklicherweise wieder auf. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Der Vermisste habe sein gewohntes Umfeld im Ortsteil Meinsdorf gegen 18 Uhr verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen, berichtete Polizeisprecher Robin Schönherr. Demnach sei der Gesuchte mit seinem Auto unterwegs, könnte sich zudem im Bereich Kropstädt im Landkreis Wittenberg aufhalten. Weil die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um ihre Unterstützung. Habt Ihr den 55-Jährigen gesehen oder wisst Ihr, wo er sich aufhalten könnte? Dann meldet Euch mit Euren Hinweisen bitte beim Polizeirevier Dessau-Roßlau unter Tel. 0340/25030 oder per E-Mail an [email protected].

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeiinspektion Dessau-Roßlau