Er verließ vor einer Woche das Krankenhaus: Dementer Mann vermisst

Berlin - Wer hat diesen älteren Herren gesehen? Die Polizei sucht nach Heinz-Dieter S.

Der Vermisste ist an Demenz erkrankt. © Polizei Berlin, Marion van der Kraats/dpa

Vor einer Woche, am Donnerstag, den 21. Mai, verließ der 87-Jährige gegen 16 Uhr das Vivantes Klinikum Neukölln. In welche Richtung ist völlig unklar. Der Senior ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Da der Vermisste dement ist, befürchtet die Polizei, dass sich der Mann in einer orientierungslosen oder hilflosen Lage befinden könnte.

Er ist 87 Jahre alt, 170 cm groß, hat kurze graue Haare, eine schlanke Figur und einen Drei-Tage-Bart.