Er verließ vor einer Woche das Krankenhaus: Dementer Mann vermisst
Berlin - Wer hat diesen älteren Herren gesehen? Die Polizei sucht nach Heinz-Dieter S.
Vor einer Woche, am Donnerstag, den 21. Mai, verließ der 87-Jährige gegen 16 Uhr das Vivantes Klinikum Neukölln. In welche Richtung ist völlig unklar. Der Senior ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.
Da der Vermisste dement ist, befürchtet die Polizei, dass sich der Mann in einer orientierungslosen oder hilflosen Lage befinden könnte.
Er ist 87 Jahre alt, 170 cm groß, hat kurze graue Haare, eine schlanke Figur und einen Drei-Tage-Bart.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (030) 4664-271100, per Internetwache oder per E-Mail entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der 110.
Titelfoto: Polizei Berlin, Marion van der Kraats/dpa