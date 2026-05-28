Aufatmen in Magdeburg: Vermisster Mann ist wieder da

Der Mann, der am Dienstagabend als vermisst gemeldet wurde, ist wieder da! Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, kehrte der 65-Jährige am Mittwoch selbstständig in sein häusliches Umfeld zurück.

Magdeburg - Seit Dienstagabend wird in Magdeburg ein 65-jähriger Mann vermisst . Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche.

Wer hat Markus R. (65) aus Magdeburg gesehen? © Bildmontage: Soeren Stache/dpa, Polizeirevier Magdeburg

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, soll der Vermisste aus seinem Zuhause verschwunden sein und ist seither nicht zurückgekehrt.

Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort liefern?

Die Bevölkerung wird gebeten, bei Antreffen der vermissten Person umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.