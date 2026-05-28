28.05.2026 16:30 Er war wochenlang verschwunden: Mann aus Hamburg wieder da

Ein 35-Jähriger aus Hamburg wurde vermisst. Die Polizei hat inzwischen Entwarnung gegeben. Er tauchte wohlbehalten wieder auf, die Suche ist eingestellt.

Von Svenja-Marie Kahl

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kehrte der Vermisste eigenständig und wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurück. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Erstmeldung vom 8. Mai

Hamburg - Seit Ende vergangener Woche wird ein 35-Jähriger aus dem Hamburger Stadtteil Langenhorn vermisst. Er könnte sich selbst in Gefahr bringen.

Ein 35-Jähriger aus Hamburg wurde vermisst. Die Polizei hat inzwischen Entwarnung gegeben. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ der Mann am vergangenen Freitagnachmittag (1. Mai) seine Wohneinrichtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird um Mithilfe der Bevölkerung gebeten. Die Polizei sucht nach Hinweisen und bittet die Bevölkerung um Hilfe.