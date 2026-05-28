Er war wochenlang verschwunden: Mann aus Hamburg wieder da
Update, 8. Mai, 16.30 Uhr: Vermisster wieder da
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kehrte der Vermisste eigenständig und wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurück.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Erstmeldung vom 8. Mai
Hamburg - Seit Ende vergangener Woche wird ein 35-Jähriger aus dem Hamburger Stadtteil Langenhorn vermisst. Er könnte sich selbst in Gefahr bringen.
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ der Mann am vergangenen Freitagnachmittag (1. Mai) seine Wohneinrichtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen.
Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird um Mithilfe der Bevölkerung gebeten.
Die Polizei sucht nach Hinweisen und bittet die Bevölkerung um Hilfe.
Wer Hinweise zu dem Vermissten geben kann, wird gebeten sich unter 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.
Außerdem werden Hinweise an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer den Vermissten sieht, soll direkt die 110 wählen.
Erstmeldung: 8. Mai, 18.18 Uhr. Aktualisiert: 28. Mai, 16.30 Uhr
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa