Vermisste Sächsin wohlbehalten gefunden

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Vermisste wohlbehalten aufgefunden. Sie kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Gersdorf - Große Sorge um eine Frau aus Gersdorf (Landkreis Zwickau )! Die 58-Jährige wird seit Mittwochmorgen vermisst und befindet sich womöglich in einem psychischen Ausnahmezustand. Nun sucht die Polizei mit Hochdruck nach ihr.

Die Polizei sucht aktuell nach einer Frau aus Gersdorf (Landkreis Zwickau). (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Wie die Beamten mitteilen, verließ die Vermisste ihre Wohnung an der Erlbacher Straße – seitdem fehlt von ihr jede Spur.



Vermutlich ist sie mit einem schwarzen Mazda 3 unterwegs. Wohin sie gefahren ist, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Fakt ist aber, dass die Frau so schnell wie möglich gefunden werden muss. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet", teilt die Polizei mit.



