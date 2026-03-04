Sie blieb der Schule fern: 13-Jährige wurde nach Suchaktion gefunden

Am Mittwochmorgen wurde eine Schülerin aus dem Jerichower Land vermisst. Die Polizei hat sie am Abend gefunden.

Von Lena Schubert

Aktualisierung am 4. März um 18.30 Uhr: Die 13-Jährige ist wieder da

"Das 13-jährige vermisste Kind konnte erfolgreich aufgefunden und in Gewahrsam genommen werden", berichtet Polizeisprecher Maximilian Schulze vom Polizeirevier Jerichower Land am Mittwochabend. Dem Mädchen gehe es gut, hieß es. Weshalb sie der Schule fernblieb, ist bisher noch nicht bekannt.

Originalmeldung vom 4. März um 14.02 Uhr:

Burg - Seit Mittwochmorgen wird eine Schülerin aus dem Jerichower Land vermisst. Die Polizei hat eine mögliche Spur.

Diese 13-jährige aus Burg bei Magdeburg wird vermisst. © Polizeirevier Jerichower Land Die 13-jährige verließ gegen 6.45 Uhr ihr Zuhause in Burg bei Magdeburg und machte sich auf den Weg in die Schule - dort kam sie nie an. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Schülerin um 7.51 Uhr in der Ortschaft Prödel in einen Zug gestiegen und zunächst nach Erfurt gefahren sein soll. Derzeit soll sie wohl auf dem Weg in Richtung Frankfurt/Main sein, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung, veröffentlichte ein Foto der Teenagerin.