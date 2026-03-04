Sie blieb der Schule fern: 13-Jährige wurde nach Suchaktion gefunden
Aktualisierung am 4. März um 18.30 Uhr: Die 13-Jährige ist wieder da
"Das 13-jährige vermisste Kind konnte erfolgreich aufgefunden und in Gewahrsam genommen werden", berichtet Polizeisprecher Maximilian Schulze vom Polizeirevier Jerichower Land am Mittwochabend.
Dem Mädchen gehe es gut, hieß es. Weshalb sie der Schule fernblieb, ist bisher noch nicht bekannt.
Originalmeldung vom 4. März um 14.02 Uhr:
Burg - Seit Mittwochmorgen wird eine Schülerin aus dem Jerichower Land vermisst. Die Polizei hat eine mögliche Spur.
Die 13-jährige verließ gegen 6.45 Uhr ihr Zuhause in Burg bei Magdeburg und machte sich auf den Weg in die Schule - dort kam sie nie an.
Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Schülerin um 7.51 Uhr in der Ortschaft Prödel in einen Zug gestiegen und zunächst nach Erfurt gefahren sein soll.
Derzeit soll sie wohl auf dem Weg in Richtung Frankfurt/Main sein, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.
Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung, veröffentlichte ein Foto der Teenagerin.
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise zum Verbleib der 13-jährigen nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 oder jede andere Polizeistelle entgegen.
Erstmeldung um 14.02 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.30 Uhr
Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land