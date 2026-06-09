09.06.2026 10:08 Er war aus einem Krankenhaus verschwunden: Dementer Mann wieder da

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Mehrere Wochen fehlte von einem 87-Jährigen jede Spur - jetzt konnte die Berliner Polizei die Suche nach dem Vermissten erfolgreich beenden.

Von Matthias Kuhnert

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der Senior wieder aufgetaucht. Wie und unter welchen Umständen er zurückgekehrt ist, teilte die Behörde nicht mit. Auch zu seinem Gesundheitszustand wurden keine näheren Angaben gemacht. Erstmeldung vom 28. Mai, 18.35 Uhr Berlin - Wer hat diesen älteren Herren gesehen? Die Polizei sucht nach einem 87-Jährigen. Die Polizei hat die Suche nach dem vermissten Mann erfolgreich beendet. © Polizei Berlin, Marion van der Kraats/dpa Vor einer Woche, am Donnerstag, den 21. Mai, verließ der Mann gegen 16 Uhr das Vivantes Klinikum Neukölln. In welche Richtung ist völlig unklar. Der Senior ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Da der Vermisste dement ist, befürchtet die Polizei, dass sich der Mann in einer orientierungslosen oder hilflosen Lage befinden könnte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (030) 4664-271100, per Internetwache oder per E-Mail entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der 110.

Titelfoto: Polizei Berlin, Marion van der Kraats/dpa