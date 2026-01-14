Er wollte mit dem Fahrrad ins Ausland fahren! Polizei sucht vermissten 13-Jährigen

Bruchsal - Die Polizei sucht nach einem Teenager aus Bruchsal (Kreis Karlsruhe), der einen abenteuerlichen Plan haben soll.

Wo ist dieser 13-Jährige aus Bruchsal? © Polizeipräsidium Karlsruhe

Ermittlungen im Umfeld des 13-Jährigen hätten ergeben, dass er mit dem Fahrrad nach Sizilien fahren wolle, sagte ein Polizeisprecher.

Nähere Angaben zu der womöglich von dem Jungen geplanten Tour machte er nicht. Familiäre Bezugspunkte gebe es nach Kenntnis der Polizei nicht auf der italienischen Mittelmeerinsel.

Die bisherige Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Junge wird seit Dienstag vermisst.

ca. 175 cm groß

kurzgeschnittene dunkelblonde Haare

bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarz-silbernen Sportschuhen der Marke Nike.

Unterwegs ist er mit seinem schwarzen/roten Mountain-Bike der Marke Ghost.