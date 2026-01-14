Er wollte mit dem Fahrrad ins Ausland fahren! Polizei sucht vermissten 13-Jährigen
Von Kathrin Löffler
Bruchsal - Die Polizei sucht nach einem Teenager aus Bruchsal (Kreis Karlsruhe), der einen abenteuerlichen Plan haben soll.
Ermittlungen im Umfeld des 13-Jährigen hätten ergeben, dass er mit dem Fahrrad nach Sizilien fahren wolle, sagte ein Polizeisprecher.
Nähere Angaben zu der womöglich von dem Jungen geplanten Tour machte er nicht. Familiäre Bezugspunkte gebe es nach Kenntnis der Polizei nicht auf der italienischen Mittelmeerinsel.
Die bisherige Fahndung der Polizei blieb erfolglos.
Der Junge wird seit Dienstag vermisst.Er wird wie folgt beschrieben:
- ca. 175 cm groß
- kurzgeschnittene dunkelblonde Haare
- bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarz-silbernen Sportschuhen der Marke Nike.
Unterwegs ist er mit seinem schwarzen/roten Mountain-Bike der Marke Ghost.
Teenager kam nie in Schule an
Laut Polizei verließ er wie gewohnt gegen 7 Uhr am Morgen das elterliche Wohnhaus in Bruchsal, um in die Schule zu fahren. Dort kam er nicht an.
Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.
Ihr habt etwas gesehen oder gehört? Dann meldet Euch bitte beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 oder jeder anderen Polizeidienststelle.
Titelfoto: Polizeipräsidium Karlsruhe