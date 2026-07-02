Vermisstensuche in Chemnitz nimmt tragisches Ende: 56-Jähriger leblos gefunden

Es wird nicht von einer Straftat ausgegangen.

Die Suche nach dem 56-jährigen Mann aus Chemnitz ist beendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Vermisste im Rahmen der Suchmaßnahmen leblos im Stadtteil Morgenleite aufgefunden.

Chemnitz - In den frühen Mittwochmorgenstunden verließ der Vermisste in Chemnitz sein Zuhause. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Wer hat den 56-Jährigen gesehen?

Tragisches Ende für den 56-Jährigen. © Bildmontage:Friso Gentsch/dpa, Polizei

Um 5.30 Uhr wurde der Polizei die vermisste Person gemeldet. Der 56-Jährige verließ zuvor fußläufig sein Zuhause im Chemnitzer Ortsteil Markersdorf. Das letzte Mal wurde er gegen 4.30 Uhr auf seinem Grundstück gesehen.

Im Rahmen der bisherigen Suchmaßnahmen wurde insbesondere das Umfeld des Wohnortes sowie die bekannten Anlaufstellen des Vermissten im Chemnitzer Stadtgebiet und im Bereich Stollberg abgesucht. Jedoch ohne Erfolg.

Möglicherweise befindet sich der Chemnitzer in einer hilflosen Lage.

Wer hat den Vermissten seit Mittwochmorgen gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371 5263-0 oder über den polizeilichen Notruf 110 zu melden.