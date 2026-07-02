Von ihr fehlt jede Spur: Hollys Verschwinden gibt Polizei Rätsel auf
Cornwall (England) - Seit drei Monaten fehlt von der 29-jährigen Holly Collinson jedes Lebenszeichen. Die talentierte Musikerin verschwand spurlos nach einem Krankenhausaufenthalt.
Nach Angaben der Polizei wurde Holly am Morgen des 31. März gegen 10 Uhr beim Verlassen des Royal Cornwall Hospital in Truro von Überwachungskameras erfasst.
Die Aufnahmen zeigen sie mit einer Krücke, einem Krankenhauskittel, einem grünen Pullover und Turnschuhen. Auffällig ist, dass sie unter ihren Schuhen schwarze und gelbe Plastiktüten als improvisierte Socken trug.
Anschließend stieg sie in einen Bus. Ermittler gehen davon aus, dass sie sich nach Verlassen des Krankenhauses möglicherweise umgezogen hat. Seit diesem Zeitpunkt konnte ihr Aufenthaltsort nicht mehr festgestellt werden.
Die Rekonstruktion ihrer letzten bekannten Bewegungen zeigt, dass Holly bereits in den frühen Morgenstunden des 30. März gegen 3.30 Uhr im kleinen Ort Weiler Idless unterwegs gewesen sein soll. Dort klopfte sie an die Tür eines Hauses und bat um Hilfe. Offenbar war ihr kalt, zudem trug sie keine Schuhe.
Von dort aus begab sie sich offenbar in das Krankenhaus in Truro. Was anschließend geschah und warum sie die Klinik später verließ, ist bislang ungeklärt. Eigentlich hatte die junge Frau vor, eine Freundin im beliebten Badeort Newquay zu besuchen.
Vor ihrem Krankenhausaufenthalt wurde Holly zudem auf einer Überwachungskamera an der Tregolls Road in Truro aufgenommen - jedoch ist die Bildqualität nur eingeschränkt aussagekräftig.
Suche nach Holly Collinson: Auffälliges Aussehen könnte Zeugen helfen
Collinson wird als etwa 1,70 Meter große, schlanke Frau mit blauen Augen beschrieben. In der Vergangenheit trug sie lange Dreadlocks in verschiedenen Farben. Sie war jedoch dafür bekannt, ihre Frisur häufig zu verändern.
Bei ihrer letzten bestätigten Sichtung hatte sie glattes, schulterlanges Haar, dessen obere Hälfte pflaumenrot und die untere dunkel gefärbt war. Außerdem trug sie eine schwarze Weste, eine dunkle Hose sowie ein schwarzes Adidas-T-Shirt.
Zusätzliche Fragen wirft der Umstand auf, dass Holly ihre persönlichen Gegenstände auf einem Wohnwagenstellplatz in der Nähe von Newquay zurückgelassen hat. Diese wurden laut The Sun inzwischen von der Polizei von diesem entfernt.
Für Hollys Familie ist die Ungewissheit kaum noch auszuhalten. In einer emotionalen Erklärung, die lokalen Medien vorliegt, wandten sich die Eltern direkt an ihre Tochter.
"Holly, wo auch immer du bist - bitte melde dich bei uns. Wir vermissen dich jeden einzelnen Tag mehr. Wir machen uns große Sorgen und wünschen uns nichts sehnlicher, als deine Stimme zu hören und dich wieder in die Arme schließen zu können. Egal, was passiert ist - wir sind immer für dich da. Wir werden niemals die Hoffnung aufgeben", heißt es in dem Statement.
Die Ermittlungen laufen weiterhin mit Hochdruck. Die Polizei erklärte, dass man in den vergangenen Monaten zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung erhalten habe. Diese hätten dabei geholfen, Hollys letzte bekannte Bewegungen nachzuvollziehen. Dennoch fehle bislang jede Spur zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort.
Auch drei Monate nach ihrem Verschwinden bleibt das Schicksal der 29-Jährigen ungeklärt.
Titelfoto: Devon & Cornwall Police, Leics.police.uk