Von ihr fehlt jede Spur: Hollys Verschwinden gibt Polizei Rätsel auf

Cornwall (England) - Seit drei Monaten fehlt von der 29-jährigen Holly Collinson jedes Lebenszeichen. Die talentierte Musikerin verschwand spurlos nach einem Krankenhausaufenthalt.

Das Verschwinden der 29-jährigen Holly Collinson beschäftigt die Ermittlungsbehörden seit Monaten. © Devon & Cornwall Police, Leics.police.uk

Nach Angaben der Polizei wurde Holly am Morgen des 31. März gegen 10 Uhr beim Verlassen des Royal Cornwall Hospital in Truro von Überwachungskameras erfasst.

Die Aufnahmen zeigen sie mit einer Krücke, einem Krankenhauskittel, einem grünen Pullover und Turnschuhen. Auffällig ist, dass sie unter ihren Schuhen schwarze und gelbe Plastiktüten als improvisierte Socken trug.

Anschließend stieg sie in einen Bus. Ermittler gehen davon aus, dass sie sich nach Verlassen des Krankenhauses möglicherweise umgezogen hat. Seit diesem Zeitpunkt konnte ihr Aufenthaltsort nicht mehr festgestellt werden.

Die Rekonstruktion ihrer letzten bekannten Bewegungen zeigt, dass Holly bereits in den frühen Morgenstunden des 30. März gegen 3.30 Uhr im kleinen Ort Weiler Idless unterwegs gewesen sein soll. Dort klopfte sie an die Tür eines Hauses und bat um Hilfe. Offenbar war ihr kalt, zudem trug sie keine Schuhe.

Von dort aus begab sie sich offenbar in das Krankenhaus in Truro. Was anschließend geschah und warum sie die Klinik später verließ, ist bislang ungeklärt. Eigentlich hatte die junge Frau vor, eine Freundin im beliebten Badeort Newquay zu besuchen.

Vor ihrem Krankenhausaufenthalt wurde Holly zudem auf einer Überwachungskamera an der Tregolls Road in Truro aufgenommen - jedoch ist die Bildqualität nur eingeschränkt aussagekräftig.