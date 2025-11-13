Erleichterung in Sachsen-Anhalt: Vermisster 64-Jähriger ist wieder da!
Update, 13. November, 8.30 Uhr:
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Vermisste inzwischen wohlbehalten in Halle (Saale) angetroffen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden deshalb beendet.
Erstmeldung, 11. November, 20.55 Uhr:
Südliches Anhalt - Große Sorge im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt: Ein 64-Jähriger wird vermisst - die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung.
Vermisst wird ein Mann aus Edderitz, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, wie Polizeisprecher Robin Schönherr am Dienstagabend mitteilte.
Seinen Angaben zufolge wurde der 64-Jährige am späten Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr zuletzt in Landsberg im Saalekreis gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt, vermisst gemeldet wurde der Mann am Dienstag.
Zwar leitete die Behörde sofort Fahndungsmaßnahmen ein - auch ein Spürhund kam zum Einsatz -, aber er blieb verschwunden.
