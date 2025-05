Es bestehe Lebensgefahr: Vater entführt Kinder, Polizei bittet "dringend" um Hilfe

Leer (Ostfriesland) - Im Fall der vermissten niederländischen Kinder Emma (8) und Jeffrey (10) bittet jetzt auch die Polizei im Norden um "dringende Mithilfe" der Bevölkerung. Die Geschwister verschwanden nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Umgebung von Beerta in der Provinz Groningen nahe der deutschen Grenze.