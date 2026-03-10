 2.166

Auf dem Weg zur Schule verschwunden: Vermisster 14-Jähriger ist wieder da!

Die Fahndung nach einem vermissten Teenager konnte beendet werden.

Von Annika Rank

Update, 22.10 Uhr:

Nach Angaben der Polizei konnte die Fahndung inzwischen beendet werden, da der Vermisste eigenständig in seine WG zurückgekehrt ist.

Erstmeldung, 19.14 Uhr:

Der 14-Jährige ist wieder aufgetaucht.

Leipzig - Seit Montagmorgen wird in Leipzig ein 14-Jähriger vermisst.

Wie Polizeisprecher Chris Graupner mitteilte, verließ der Jugendliche seine Wohngruppe in Wahren am frühen Montagmorgen, um in die Schule zu gehen.

"Dort kam er aber nicht an", so der Sprecher. "Er kehrte auch bis jetzt nicht nach Hause zurück und es bestand kein Kontakt zu ihm."

Da der Teenager auch durch die Suchmaßnahmen der Polizei nicht aufgefunden werden konnte und darüber hinaus eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird nun öffentlich nach ihm gefahndet.

Wer hatte seit Montagmorgen mit dem Vermissten Kontakt, hat ihn gesehen, oder kennt seinen möglichen Aufenthaltsort? Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen.

