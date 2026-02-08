Vom Bahnhofsviertel in die Klinik, dann verschwindet Volodymyr (17) spurlos
Frankfurt am Main - Bei der Suche nach dem vermissten 17 Jahre alten Volodymyr M. hofft die Frankfurter Polizei jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto des Jugendlichen veröffentlicht.
Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, lebte Volodymyr zuvor in einer Wohngruppe im südlich von Stuttgart gelegenen Neuhausen auf den Fildern. Am vergangenen Donnerstag (5. Februar) verschwand der 17-Jährige dann aus der Einrichtung.
Einen Tag darauf wurde der Vermisste im Frankfurter Bahnhofsviertel aufgegriffen. Er kam danach in stationäre Behandlung in eine Klinik im Stadtteil Höchst.
Dort wird Volodymyr jetzt erneut vermisst. Zuletzt wurde er am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Volodymyr spricht gebrochen Deutsch und hat vermutlich ein Skateboard dabei
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,75 Meter groß
- etwa 60 Kilogramm schwer
- hagere Gestalt
- osteuropäisches Erscheinungsbild
- schulterlanges, schwarzes Haar mit blond gefärbten Spitzen
- schwarze Kleidung
Volodymyr spricht gebrochen Deutsch und hat möglicherweise einen Rucksack sowie ein Skateboard dabei.
Hinweise auf seinen Aufenthaltsort nimmt die Kripo in Frankfurt unter der Rufnummer 069/755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Frankfurt am Main