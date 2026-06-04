Er verließ sein Zuhause und verschwand: Wer hat Berat (12) gesehen?

Bitterfeld-Wolfen - Die Polizei in Bittefeld-Wolfen bittet um Hilfe bei der Suche nach einem zwölfjährigen Jungen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach dem vermissten Jungen. © Montage: Foottoo/123RF + Polizei Anhalt-Bitterfeld

Wie die Behörde mitteilte, wird Berat A. seit dem heutigen Donnerstag vermisst.

Viel ist bislang über das Verschwinden des Jungen nicht bekannt. Laut Polizei habe er die Wohnung seiner Eltern in der Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Die Polizei habe bereits Suchmaßnahmen nach ihm eingeleitet. Dieses führten bislang nicht zu seinem Auffinden.

Die Behörde bittet deshalb um Hilfe und hat dazu eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Gleichzeitig wurde eine Beschreibung des Kindes herausgegeben:

Circa 1,50 Meter groß

Schlanke Gestalt

Dunkle, kurze Haare

Zuletzt bekleidet mit einer blauen Jeans, einem orangenen T-Shirt und einer schwarzen Jacke

Die Polizei teilte darüber hinaus mit, dass der Junge einen grauen Rucksack und einen Sportbeutel bei sich haben könnte.