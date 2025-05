Geschäftsmann weiter spurlos in Berlin verschwunden: Mutter sendet flammenden Appell

Berlin - Im mysteriösen Vermisstenfall Aleph Christian von Fellenberg Palma (33) gibt es noch immer keinen Durchbruch. Seit Ostersonntag wird der Geschäftsmann vermisst. Nun hat sich seine Mutter Marisol (54) in einem Video an die Öffentlichkeit gewandt.

Marisol Palma Behnke (54) erhofft sich mit einem Videoaufruf, endlich Gewissheit zu bekommen. © Screenshot/YouTube/OK Projekt

Obwohl eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise winkt, überall in Berlin Suchplakate hängen und die Polizei auf Hochtouren ermittelt, fehlt von dem Deutsch-Chilenen weiterhin jede Spur.

Auf YouTube appelliert seine Mutter, die extra aus Santiago de Chile nach Berlin anreiste, an die gesamte deutsche Bevölkerung. "Die Polizei arbeitet, aber es geht alles so langsam vonstatten", berichtet sie. Ihr Sohn sei zuletzt am Hotel Hilton am Gendarmenmarkt gesehen worden. In der Nähe der Siegessäule hatten Suchhunde die Smartwatch des 33-Jährigen entdeckt.

Aus Datenschutzgründen dürfe sie keine Aufzeichnungen von Kameras sehen, beklagte die Historikerin und fügte an: "Wir haben keine Informationen darüber, was mit ihm passiert ist."

Sie könne nicht verstehen, wie ein Mensch in Berlin einfach so verschwinden kann.