Große Betroffenheit nach Pawlos' Verschwinden: "Ganz Weilburg sucht weiter"

Die Hoffnung schwindet, den kleinen Pawlos (6) unversehrt aufzufinden. © Bild-Montage: Boris Rössler/dpa, Polizeipräsidium Westhessen/dpa

"Ganz Weilburg ist in Gedanken bei Pawlos und seiner Familie", sagte Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Die Suche nach dem Kind blieb bislang erfolglos.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man den Jungen unversehrt finde, werde erfahrungsgemäß mit jedem Tag kleiner, sagte der Bürgermeister weiter. "Wir halten aber weiter am Grundprinzip Hoffnung fest."

In der Stadt an der Lahn gehe keiner in seinen Garten oder im Wald spazieren, ohne dabei nach eventuellen Spuren des vermissten Kindes Ausschau zu halten.

"Ganz Weilburg sucht noch weiter", sagte Hanisch. "Wir haben praktisch das gesamte Stadtgebiet auf links gedreht." Die Betroffenheit der Weilburger sei nach wie vor groß.