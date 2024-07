Große Erleichterung in der Nacht: Einsatzkräfte finden vermissten Amerikaner

Warnemünde/Potsdam - Der jugendliche US-Amerikaner (14), der nach einem Stopp mit einem Kreuzfahrtschiff in Warnemünde vermisst wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Einsatzkräfte fanden den 14-Jährigen in der Nacht zum Sonntag in der Nähe von Potsdam, wie die Polizei mitteilte.