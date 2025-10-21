Große Erleichterung: Vermisste 53-Jährige aus Pankow ist wieder da!
Aktualisiert am 21. Oktober um 11.28 Uhr:
Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, wurde die Suche nach der vermissten Frau beendet.
Eine Nachbarin traf sie am Abend des 18. Oktober 2025 in der Nähe ihrer Wohnanschrift. Ihr gehe es gut.
Erstmeldung am 17. Oktober, 15.36 Uhr:
Berlin - Seit fast einer Woche fehlt von der 53-Jährigen aus Berlin-Pankow jede Spur. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Wie die Behörde mitteilte, gilt die 53-Jährige seit dem 11. Oktober als vermisst. Demnach hatte sie sich zuletzt in ihrer Wohnung in Pankow aufgehalten – seitdem haben Freunde und Familie nichts mehr von ihr gehört.
Die Vermisste leidet an psychischen Erkrankungen und soll sich aktuell in einer akuten Phase befinden.
Nach Einschätzung der Ermittler könnte sie hilflos sein. Sie führe häufig Selbstgespräche und neige dazu, sich an ruhige Orte zurückzuziehen, hieß es.
Laut Polizei hat sie möglicherweise ihre Katze dabei – in einem dunklen Katzenrucksack mit Netzfenster.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter (030) 4664-173400 oder per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache könnt Ihr Euch wenden. In dringenden Fällen gilt wie immer: 110 wählen.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)