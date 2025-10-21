Große Erleichterung: Vermisste 53-Jährige aus Pankow ist wieder da!

Eine Nachbarin traf sie am Abend des 18. Oktober 2025 in der Nähe ihrer Wohnanschrift. Ihr gehe es gut.

Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, wurde die Suche nach der vermissten Frau beendet.

Berlin - Seit fast einer Woche fehlt von der 53-Jährigen aus Berlin-Pankow jede Spur. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit diesem Foto sucht die Berliner Polizei nach der Vermissten (53) aus Pankow. © Friso Gentsch/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Behörde mitteilte, gilt die 53-Jährige seit dem 11. Oktober als vermisst. Demnach hatte sie sich zuletzt in ihrer Wohnung in Pankow aufgehalten – seitdem haben Freunde und Familie nichts mehr von ihr gehört.

Die Vermisste leidet an psychischen Erkrankungen und soll sich aktuell in einer akuten Phase befinden.

Nach Einschätzung der Ermittler könnte sie hilflos sein. Sie führe häufig Selbstgespräche und neige dazu, sich an ruhige Orte zurückzuziehen, hieß es.

Laut Polizei hat sie möglicherweise ihre Katze dabei – in einem dunklen Katzenrucksack mit Netzfenster.