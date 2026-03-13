Seit Februar vermisst: Bürgerin entdeckt 25-Jährige in einem Geschäft
Update vom 13. März um 9.53 Uhr: Bürgerin entdeckt die Gesuchte in einem Geschäft
Wie das Polizeirevier Börde am Freitag mitteilte, wurde die gesuchte 25-Jährige gefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung habe zu dem Erfolg beigetragen, hieß es.
Die junge Frau wurde nach dem Hinweis einer Bürgerin in einem Geschäft in Haldensleben angetroffen. Einsatzkräfte der Polizei brachten sie anschließend wieder in ihre Klinik zurück.
Originalmeldung vom 11. März um 10.25 Uhr
Haldensleben - Seit Ende September wird in Haldensleben (Landkreis Börde) eine 25-jährige Frau vermisst. Die Polizei hofft nun bei der Suche auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurde die junge Frau zuletzt am 27. Februar gesehen. Seit sie aus dem Fachklinikum in Haldensleben verschwunden ist, fehlt von ihr jede Spur.
Sie ist dringend auf Medikamente angewiesen, welche sie nicht bei sich führt.
Aufgrund vorheriger Vorfälle ist anzunehmen, dass sich die Vermisste mit öffentlichen Verkehrsmitteln bundesländerübergreifend fortbewegt, erklärte eine Polizeisprecherin.
Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich umgehend telefonisch an das Polizeirevier Börde unter 03904/ 478- 0 zu wenden.
Erstmeldung am 11. März um 10.25 Uhr, zuletzt aktualisiert am 13. März um 9.53 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde