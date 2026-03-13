Seit Februar vermisst: Bürgerin entdeckt 25-Jährige in einem Geschäft

Eine junge Frau wurde seit Ende Februar in Haldensleben vermisst. Sie ist auf Medikamente angewiesen. Eine Bürgerin konnte jetzt der Polizei helfen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wie das Polizeirevier Börde am Freitag mitteilte, wurde die gesuchte 25-Jährige gefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung habe zu dem Erfolg beigetragen, hieß es. Die junge Frau wurde nach dem Hinweis einer Bürgerin in einem Geschäft in Haldensleben angetroffen. Einsatzkräfte der Polizei brachten sie anschließend wieder in ihre Klinik zurück.

Originalmeldung vom 11. März um 10.25 Uhr

Haldensleben - Seit Ende September wird in Haldensleben (Landkreis Börde) eine 25-jährige Frau vermisst. Die Polizei hofft nun bei der Suche auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Diese 25-Jährige ist aus einer Fachklinik verschwunden. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurde die junge Frau zuletzt am 27. Februar gesehen. Seit sie aus dem Fachklinikum in Haldensleben verschwunden ist, fehlt von ihr jede Spur. Sie ist dringend auf Medikamente angewiesen, welche sie nicht bei sich führt. Aufgrund vorheriger Vorfälle ist anzunehmen, dass sich die Vermisste mit öffentlichen Verkehrsmitteln bundesländerübergreifend fortbewegt, erklärte eine Polizeisprecherin.