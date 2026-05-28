Große Sorgen in Zehlendorf: Polizei sucht diese vermisste Zwölfjährige

Berlin - Wo steckt Maya-Louisa Gottwald? Die Berliner Polizei sucht mit Hochdruck nach einem vermissten Mädchen aus Zehlendorf.

Die Polizei sucht mit diesem Foto nach dem Mädchen. © Polizei Berlin

Seit dem Donnerstagmittag wird die Zwölfjährige vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ das Kind gegen 12 Uhr plötzlich einen Termin in der psychiatrischen Ambulanz PIA an der Potsdamer Chaussee in Berlin-Nikolassee und verschwand anschließend spurlos, teilte die Polizei mit.

Besonders brisant: Die Schülerin befindet sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Eine Eigen- oder Fremdgefährdung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Besonders auffällig: Bei ihrem Verschwinden trug sie diverse bunte Bänder am rechten Handgelenk. Zudem hatte sie ein T-Shirt mit drei aufgedruckten Bären, ein schwarzes Longsleeve-Sweatshirt, eine graue Jeans und weiße Sportschuhe an.

Das vermisste Kind wird wie folgt beschrieben: