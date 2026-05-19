Hamburger Auswanderin auf Mallorca verschwunden: Letztes Lebenszeichen wirft Fragen auf
Palma de Mallorca - Es sollte der Neuanfang ihres Lebens werden. Sonne, Meer und ein neues Kapitel fernab des Lebens in Deutschland. Doch jetzt fehlt von Anna W. (33) jede Spur.
Die junge Frau aus Hamburg war erst vor wenigen Monaten nach Mallorca ausgewandert. Seit November lebte die gebürtige Polin auf der Balearen-Insel und wollte dort nach zehn Jahren in Deutschland noch einmal ganz von vorne anfangen. Doch aus dem Traum unter Palmen wurde offenbar ein Albtraum.
Wie unter anderem das polnische Online-Portal "Super Express" berichtete, soll sich Anna am 13. April noch bei ihrer Familie gemeldet haben. Mitten im Gespräch mit ihrem Bruder brach der Kontakt plötzlich ab.
Besonders rätselhaft: Vier Tage später gingen bei den Angehörigen plötzlich Nachrichten von einem Account eines fremden Mannes ein, die der polnischen Zeitung "Fakt" vorliegen.
Darin war von einem angeblichen Überfall am Strand von Palma die Rede. Anna sei ausgeraubt worden, hieß es in der Nachricht. Pass, Handy und wichtige Dokumente sollen verschwunden sein. Doch ob die Nachrichten tatsächlich von der Vermissten selbst verfasst wurde, ist unklar.
Auch die spanische Organisation "Assoziation SOS Desaparecidos" startete nun einen Suchaufruf nach der 33-Jährigen mit Bildern in den sozialen Netzwerken.
Hamburgerin auf Mallorca vermisst: Schwester startet emotionalen Aufruf
Die Angehörigen sollen auch mit dem Mann gesprochen haben, von dessen Konto die letzte Nachricht gesendet wurde. Dieser versicherte offenbar, dass er selbst versucht habe, Anna zu suchen, aber derzeit keinen Kontakt zu ihr habe.
Auch die Schwester Karolina der 33-Jährigen zeige sich weiterhin besorgt. Im Gespräch mit der Zeitung "Fakt" erklärt sie: "Anna, melde dich, wir machen uns alle Sorgen um dich. Deine Eltern, Großeltern, wir, deine Geschwister. Am 27. Mai hast du Geburtstag, den feierst du doch immer so groß, das ist ein so wichtiger Feiertag für dich, und jetzt wissen wir nicht, was mit dir passiert, ob du in Gefahr bist."
Die Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat mittellanges braunes Haar mit hellen Strähnen. Auffällig sind ihre blauen Augen sowie eine markante Impfnarbe an der linken Schulter.
Titelfoto: Fotomontage: Clara Margais/dpa, Screenshot Asociación Sosdesaparecidos/Facebook