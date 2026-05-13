13.05.2026 08:16 Große Suchaktion in der Schweiz: 26-Jährige aus Sachsen spurlos verschwunden

Eine junge Frau aus Sachsen wollte Anfang Mai in den Berner Alpen wandern gehen – seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Von Isabel Klemt

Interlaken (Schweiz) - Eine junge Frau aus Sachsen wollte Anfang Mai in den Berner Alpen wandern gehen - seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die angehende Ärztin Abrar Bin Ramadan (26) befand sich auf dem Weg zu einer anspruchsvollen Wanderung, bevor sie verschwand. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/‎شيف ام عما Wie die Kantonspolizei Bern berichtet, war Abrar Bin Ramadan (26), deren Hauptwohnsitz berichten zufolge in Chemnitz liegt, am 2. Mai gegen 9.30 Uhr zu einer Bergwanderung in den Berner Alpen vom Harder Kulm zum Augstmatthorn aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei nahm die angehende Ärztin zunächst in Bern einen Zug in Richtung Interlaken, was durch ein elektronisches Bahnticket bestätigt wird. Zuletzt wurde die deutsch-libysche Frau im Zug auf Höhe Spiez gesehen. "Anschließend fehlen konkrete Anhaltspunkte zu ihrem Verbleib", erklärt ein Sprecher der Polizei. Vermisste Personen Obdachloser mit tragischer Geschichte stirbt im Krankenhaus: Identität geklärt! Sämtliche Kontaktversuche seien bislang erfolglos geblieben.

Wer hat die Deutsche Abrar Bin Ramadan gesehen?