Große Suchaktion in Sindelfingen: Seniorin stark unterkühlt aufgefunden

Die 78-Jährige wurde laut Polizei am Samstagmittag am Ortsrand von Maichingen aufgefunden.

Von Johanna Baumann

Die 78-Jährige wurde laut Polizei am Samstagmittag am Ortsrand von Maichingen aufgefunden. Sie sei mutmaßlich gestürzt und stark unterkühlt in eine Klinik eingeliefert worden. Ihr Zustand sei kritisch.

Originalmeldung vom 17. Januar, 14.15 Uhr

Sindelfingen - Seit Donnerstagnachmittag wird eine Seniorin aus einer Pflegeeinrichtung im Sindelfinger Stadtteil Maichingen vermisst.



Die Einsatzkräfte suchen auf Hochtouren nach der vermissten Frau (78). © SDMG / Dettenmeyer Da die 78-Jährige womöglich auf Hilfe angewiesen ist, hat die Kriminalpolizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Zuletzt wurde die Seniorin am Donnerstag (15. Januar) gegen 16 Uhr im Seniorenwohnheim gesehen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei fehlt von ihr bislang jede Spur. Die Frau ist zu Fuß unterwegs und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Frau (78) war in einem Seniorenwohnheim untergebracht. © Polizeipräsidium Ludwigsburg