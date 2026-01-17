Große Suchaktion in Sindelfingen: Seniorin stark unterkühlt aufgefunden
Update, 17. Januar, 15.30 Uhr: Vermisste aufgefunden
Die 78-Jährige wurde laut Polizei am Samstagmittag am Ortsrand von Maichingen aufgefunden.
Sie sei mutmaßlich gestürzt und stark unterkühlt in eine Klinik eingeliefert worden. Ihr Zustand sei kritisch.
Originalmeldung vom 17. Januar, 14.15 Uhr
Sindelfingen - Seit Donnerstagnachmittag wird eine Seniorin aus einer Pflegeeinrichtung im Sindelfinger Stadtteil Maichingen vermisst.
Da die 78-Jährige womöglich auf Hilfe angewiesen ist, hat die Kriminalpolizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.
Zuletzt wurde die Seniorin am Donnerstag (15. Januar) gegen 16 Uhr im Seniorenwohnheim gesehen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei fehlt von ihr bislang jede Spur.
Die Frau ist zu Fuß unterwegs und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Rufnummer 0800 1100225 oder per Mail unter [email protected] entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: SDMG / Dettenmeyer, Polizeipräsidium Ludwigsburg