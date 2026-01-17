Große Suchaktion in Sindelfingen: Von Seniorin fehlt jede Spur

Sindelfingen - Seit Donnerstagnachmittag wird eine Seniorin aus einer Pflegeeinrichtung im Sindelfinger Stadtteil Maichingen vermisst .

Die Einsatzkräfte suchen auf Hochtouren nach der vermissten Frau (78). © SDMG / Dettenmeyer

Da die 78-Jährige womöglich auf Hilfe angewiesen ist, hat die Kriminalpolizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Zuletzt wurde die Seniorin am Donnerstag (15. Januar) gegen 16 Uhr im Seniorenwohnheim "Haus am Brunnen" in der Brunnenstraße gesehen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei fehlt von ihr bislang jede Spur.

Die Frau ist zu Fuß unterwegs und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: