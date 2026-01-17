Große Suchaktion in Sindelfingen: Von Seniorin fehlt jede Spur

Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden: Seit Donnerstag wird eine Seniorin aus einer Pflegeeinrichtung in Sindelfingen vermisst.

Von Johanna Baumann

Sindelfingen - Seit Donnerstagnachmittag wird eine Seniorin aus einer Pflegeeinrichtung im Sindelfinger Stadtteil Maichingen vermisst.

Die Einsatzkräfte suchen auf Hochtouren nach der vermissten Frau (78).
Da die 78-Jährige womöglich auf Hilfe angewiesen ist, hat die Kriminalpolizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Zuletzt wurde die Seniorin am Donnerstag (15. Januar) gegen 16 Uhr im Seniorenwohnheim "Haus am Brunnen" in der Brunnenstraße gesehen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei fehlt von ihr bislang jede Spur.

Die Frau ist zu Fuß unterwegs und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • rund 1,70 Meter groß
  • schlanker Körperbau
  • kurze, grau-melierte Haare mit Linksscheitel
  • Kleidung am Tag des Verschwindens: Ein schwarz-blauer Pullover, eine dunkle Hose und blaue Filzschuhe
Die Frau (78) war in einem Seniorenwohnheim untergebracht.
Wer hat die Seniorin seit Donnerstagnachmittag im Bereich Sindelfingen oder Maichingen gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Rufnummer 0800 1100225 oder per Mail unter [email protected] entgegen.

Mehr zum Thema Vermisste Personen: