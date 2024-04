Großeinsatz in Waldstück: Liegt hier die Leiche von Adolf Bobrowski?

Schwaan - Gibt es bald traurige Gewissheit? Seit dem gestrigen Dienstag läuft in einem Waldstück bei Schwaan (Landkreis Rostock) die Suche nach dem vermissten Adolf Bobrowski (81) aus Wokrent .

Darüber hinaus habe es seit dem Verschwinden keinerlei Bewegungen auf den Konten des Mannes gegeben. All das führe dazu, dass die Ermittler von einem Verbrechen ausgehen. Einen Verdächtigen gebe es allerdings nicht.

Demnach habe er seine Wertsachen in seinem Haus zurücklassen, auch sein Auto sei seit seinem Verschwinden nicht bewegt worden. Zudem sei unrealistisch, dass der zuverlässige 81-Jährige seine geliebten Tiere im Stich gelassen hätte, wenn er sich abgesetzt hätte.

Seit dem gestrigen Dienstag nun durchkämen rund 60 Einsatzkräfte das Waldstück, in dem die Ermittler die Leiche des Mannes vermuten. Auch am morgigen Donnerstag soll weiter gesucht werden, sollten die Überreste heute nicht gefunden werden.

In dem Waldstück wird die Leiche von Adolf Bobrowski (81) vermutet, der bereits seit einem Jahr vermisst wird. © Polizeipräsidium Rostock

Der Vermisste wurde zuletzt am 27. April 2023 gegen 17 Uhr auf seinem Grundstück in Wokrent in der Gemeinde Jürgenshagen gesehen. Nur wenige Tage später bat die Polizei bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.

Adolf Bobrowski wird wie folgt beschrieben:



1,72 Meter groß

schlanke Gestalt

graue kurze Haare

blaue Augen

Bartträger

Hinweise zum Fall nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter polizei.mvnet.de entgegen.