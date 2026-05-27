Hamburger Auswanderin ist auf Mallorca verschwunden: Letztes Lebenszeichen wirft Fragen auf

Palma de Mallorca - Es sollte der Neuanfang ihres Lebens werden. Sonne, Meer und ein neues Kapitel fernab des Lebens in Deutschland. Doch jetzt fehlt von Anna W. (33) jede Spur.

An einem Strand in Palma de Mallorca soll die vermisste Anna W. angeblich ausgeraubt worden sein. (Symbolfoto) © Clara Margais/dpa

Die junge Frau aus Hamburg war erst vor wenigen Monaten nach Mallorca ausgewandert. Seit November lebte die gebürtige Polin auf der Balearen-Insel und wollte dort nach zehn Jahren in Deutschland noch einmal ganz von vorne anfangen. Doch aus dem Traum unter Palmen wurde offenbar ein Albtraum.

Wie unter anderem das polnische Online-Portal "Super Express" berichtete, soll sich Anna am 13. April noch bei ihrer Familie gemeldet haben. Mitten im Gespräch mit ihrem Bruder brach der Kontakt plötzlich ab.

Besonders rätselhaft: Vier Tage später gingen bei den Angehörigen plötzlich Nachrichten von einem Account eines fremden Mannes ein, die der polnischen Zeitung "Fakt" vorliegen.

Darin war von einem angeblichen Überfall am Strand von Palma die Rede. Anna sei ausgeraubt worden, hieß es in der Nachricht. Pass, Handy und wichtige Dokumente sollen verschwunden sein. Doch ob die Nachrichten tatsächlich von der Vermissten selbst verfasst wurde, ist unklar.

Auch die spanische Organisation "Assoziation SOS Desaparecidos" startete nun einen Suchaufruf nach der 33-Jährigen mit Bildern in den sozialen Netzwerken.