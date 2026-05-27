Ist sie in einem psychischen Ausnahmezustand? Große Sorge um vermisste Frau (58) aus Sachsen
Gersdorf - Große Sorge um Katrin (58) aus Gersdorf (Landkreis Zwickau)! Die 58-Jährige wird seit Mittwochmorgen vermisst und befindet sich womöglich in einem psychischen Ausnahmezustand. Nun sucht die Polizei mit Hochdruck nach ihr.
Wie die Beamten mitteilen, verließ die Vermisste ihre Wohnung an der Erlbacher Straße – seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Vermutlich ist sie mit einem schwarzen Mazda 3 (Kennzeichen: Z-KL 323) unterwegs. Wohin sie gefahren ist, kann die Polizei derzeit nicht sagen.
Fakt ist aber, dass die 58-Jährige so schnell wie möglich gefunden werden muss. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet", teilt die Polizei mit.
So wird die Vermisste beschrieben:
- 1,67 Meter groß
- kurze, blonde Haare
- schlank
- ist mit einem hellgrauen T-Shirt und einer blauen Dreiviertelhose bekleidet
- trägt für gewöhnlich eine silberne Brille mit quadratischen Gläsern
- hat eine größere Narbe am rechten Arm
Online-Medien wie TAG24 dürfen das Bild der Vermissten nicht selbst veröffentlichen. Daher könnt Ihr Euch das Foto lediglich auf der Seite der Polizei anschauen.
Polizei hofft auf Hinweise: Wer hat die Vermisste gesehen?
Nun braucht die Polizei Eure Hilfe: Habt Ihr die Frau gesehen? Wisst Ihr, wo sie sich aufhält? Ist Euch möglicherweise das Auto der Vermissten aufgefallen?
Wenn ja, dann meldet Euch umgehend beim Polizeirevier Glauchau unter der Nummer 03763/640. Hinweise nimmt alternativ auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: 123RF/angelarohde