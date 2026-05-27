Ist sie in einem psychischen Ausnahmezustand? Große Sorge um vermisste Frau (58) aus Sachsen

Gersdorf - Große Sorge um Katrin (58) aus Gersdorf (Landkreis Zwickau )! Die 58-Jährige wird seit Mittwochmorgen vermisst und befindet sich womöglich in einem psychischen Ausnahmezustand. Nun sucht die Polizei mit Hochdruck nach ihr.

Die Polizei sucht aktuell nach einer Frau (58) aus Gersdorf (Landkreis Zwickau). (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Wie die Beamten mitteilen, verließ die Vermisste ihre Wohnung an der Erlbacher Straße – seitdem fehlt von ihr jede Spur.



Vermutlich ist sie mit einem schwarzen Mazda 3 (Kennzeichen: Z-KL 323) unterwegs. Wohin sie gefahren ist, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Fakt ist aber, dass die 58-Jährige so schnell wie möglich gefunden werden muss. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet", teilt die Polizei mit.



So wird die Vermisste beschrieben:

1,67 Meter groß

kurze, blonde Haare

schlank

ist mit einem hellgrauen T-Shirt und einer blauen Dreiviertelhose bekleidet

trägt für gewöhnlich eine silberne Brille mit quadratischen Gläsern

hat eine größere Narbe am rechten Arm

Online-Medien wie TAG24 dürfen das Bild der Vermissten nicht selbst veröffentlichen. Daher könnt Ihr Euch das Foto lediglich auf der Seite der Polizei anschauen.