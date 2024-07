Hellseher-Hinweise nach 14 Jahren: Polizei durchsucht Wald nach Leiche von Kerstin Lee Langley

Regensburg - Im Sommer 2007 verschwand die damals 39 Jahre alte Kerstin Lee Langley aus Regensburg. Nun will ein Hellseher eine Eingebung gehabt haben – und schickt die Polizei in einen Wald.

Die Polizei sucht seit Sommer 2017 nach der vermissten Kerstin Lee Langley. Nun kam ein Hinweis aus der Bevölkerung – von einem selbsternannten Seher. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Dort, so die Angaben des Mannes aus Nordrhein-Westfalen, der sich per Mail an die Beamten wandte, könnte sich die Leiche der Vermissten befinden.

Da die Polizei versucht, jedem Hinweis nachzugehen, habe man nun den besagten Teil des Paintner Forsts im Landkreis Kelheim abgesucht.

Zuvor war der Fall Mitte Juli in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausgestrahlt worden.



Bislang konnte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz noch keine Angaben zum Ergebnis der Suchaktion machen. Kerstin Lee Langley ist seit 14 Jahren verschwunden. Ihr Bruder hatte sie damals als vermisst gemeldet.

Der damalige Lebensgefährte gab gegenüber der Polizei an, dass sie mit einem alten Freund mit Deggendorfer Kennzeichen weggefahren sei. Sie hätten sich kurz zuvor getrennt.