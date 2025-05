Ihre Kleidung lag an der Mulde! Vermisste wurde leblos aufgefunden

"Am 28. April 2025 wurde am frühen Abend in Bad-Düben in Höhe Altenhof in der Mulde eine Leiche aufgefunden", informierte Polizeisprecherin Sandra Freitag am späten Montagnachmittag.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der leblosen Person um die vermisste Frau aus Baden-Württemberg.

Ein Straftatverdacht bestehe nicht.