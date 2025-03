Ihre Kleidung lag an der Mulde! Wer hat Martina R. (41) gesehen?

Bad Düben - Die Polizei bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall! Schon seit einer Woche fehlt von der 41-jährigen Martina R. jede Spur. Die Frau wurde zuletzt in Bad Düben in Nordsachsen gesehen, verschwand jedoch vergangenen Dienstag. Aktuelle Erkenntnisse lassen Schlimmes erahnen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach Martina R. (41). © Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizei Leipzig

Als Martina R. das letzte Mal gesehen wurde, befand sie sich gerade in einem Fahrradgeschäft an der Eilenburger Straße, wie die Polizei mitteilte. In diesem habe sie ein Praktikum machen wollen.

Gegen 13.30 Uhr verließ die 41-Jährige den Laden in Richtung des Zentrums von Bad Düben. Dort verliert sich ihre Spur.

Martina R. stammt aus Filderstadt in Baden-Württemberg, wohnte laut Polizei die letzte Zeit jedoch bei einem Bekannten in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Einen Tag vor ihrem Verschwinden sei sie dort noch gesehen worden.

Einen Tag später, am 5. März, entdeckten Passanten Kleidung und persönliche Dokumente am Uferbereich der Mulde zwischen Glaucha und Pristäblich. Diese konnten eindeutig der Vermissten zugeordnet werden.