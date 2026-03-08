In Magdeburg aufgetaucht: Vermisster 79-Jähriger ist wieder da

Ein vermisster 79-Jähriger ist am Samstag in Magdeburg wieder wohlbehalten aufgefunden worden.

Von Lena Schubert

Der 79-jährige Mann konnte noch am Samstag wohlbehalten in Magdeburg gefunden werden. Er befinde sich inzwischen wieder in seinem häuslichen Umfeld, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde bedankte sich bei allen Beteiligten für die Mithilfe.

Erstmeldung vom 7. März, 8.16 Uhr:

Magdeburg - Seit Freitagnachmittag sucht die Polizei fieberhaft nach einem vermissten Rentner aus Magdeburg. Von dem Mann fehlt bislang jede Spur.

Der 79-Jährige aus Magdeburg wird vermisst. © Polizeirevier Magdeburg Der 79-Jährige verließ gegen 16.40 Uhr seine Wohnung im Stadtteil Neue Neustadt, seitdem ist er spurlos verschwunden. "Aufgrund der Umstände des Verschwindens kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden", teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Die Beamten suchten bereits umfangreich nach dem Senior, konnten ihn aber noch nicht auffinden.