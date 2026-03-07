Sie ist komplett orientierungslos: Wer hat Irmgard W. (88) gesehen?

Schollene - Große Sorge im Kreis Stendal: Seit Freitagnachmittag wird eine Rentnerin vermisst . Die Polizei wendet sich nun mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.

Die 88-jährige Irmgard W. aus Schollene wird vermisst. © Polizeirevier Stendal

Die 88-jährige Irmgard W. verließ gegen 16.40 Uhr zu Fuß die Seniorenunterkunft in Schollene (Sachsen-Anhalt) - seitdem wurde sie nicht mehr gesehen.

Die Seniorin leidet an starker Demenz und ist orientierungslos, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Zwar suchten die Beamten bereits fieberhaft nach Frau W., konnten sie aber noch nicht auffinden und bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,65 m groß

schlanke Gestalt

kurze braun-graue Haare

Informationen zu ihrer Kleidung sind nicht bekannt.