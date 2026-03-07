Sie ist komplett orientierungslos: Wer hat Irmgard W. (88) gesehen?

Seit Freitag wird eine Rentnerin aus dem Kreis Stendal vermisst. Die Polizei wendet sich mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.

Von Lena Schubert

Schollene - Große Sorge im Kreis Stendal: Seit Freitagnachmittag wird eine Rentnerin vermisst. Die Polizei wendet sich nun mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.

Die 88-jährige Irmgard W. aus Schollene wird vermisst.
Die 88-jährige Irmgard W. aus Schollene wird vermisst.  © Polizeirevier Stendal

Die 88-jährige Irmgard W. verließ gegen 16.40 Uhr zu Fuß die Seniorenunterkunft in Schollene (Sachsen-Anhalt) - seitdem wurde sie nicht mehr gesehen.

Die Seniorin leidet an starker Demenz und ist orientierungslos, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Zwar suchten die Beamten bereits fieberhaft nach Frau W., konnten sie aber noch nicht auffinden und bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Seit über einem Monat verschwunden: 60-Jährige aus Burg ist zurück
Vermisste Personen Seit über einem Monat verschwunden: 60-Jährige aus Burg ist zurück

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,65 m groß

  • schlanke Gestalt

  • kurze braun-graue Haare

Informationen zu ihrer Kleidung sind nicht bekannt.

Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/685291 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Titelfoto: Polizeirevier Stendal

Mehr zum Thema Vermisste Personen: