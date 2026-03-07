Frau verliert Mann an Bushaltestelle aus den Augen und meldet ihn vermisst: 73-Jähriger wieder da

Hamburg/Oststeinbek - Ein 73-Jährige aus Oststeinbek im Kreis Stormarn ( Schleswig-Holstein ) war am Freitag in Hamburg als vermisst gemeldet worden. Die Polizei bat bei der Suche nach ihm um die Mithilfe. Der Mann konnte gefunden werden.

Wie die Beamten mitteilten, wurde der Senior seit circa 15.50 Uhr am Samstag vermisst . Seine Frau verlor ihn bei der Bushaltestelle des U-Bahnhofes Burgstraße kurz aus den Augen, seitdem fehlte von ihm jede Spur.

Inzwischen gab die Polizei Hamburg Entwarnung. Der Vermisste konnte durch Polizeibeamte in der Hansestadt angetroffen und wohlbehalten zurückgebracht werden.

Erstmeldung am 6. März um 22.26 Uhr. Artikel aktualisiert um 7.13 Uhr.