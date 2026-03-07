Erik, wo bist du? Berliner nach Bar-Nacht seit Wochen spurlos verschwunden

Berlin - Rätsel um einen jungen Mann aus Alt-Treptow: Seit Mitte Februar fehlt von Erik Staudacher (31) jede Spur . Jetzt bittet die Berliner Polizei mit Fotos öffentlich um Hilfe bei der Suche.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach Erik Staudacher (31). © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der 31-Jährige war in der Nacht zum 15. Februar noch in einer Bar in der Pannierstraße in Neukölln unterwegs.

Gegen 3.30 Uhr machte er sich auf den Heimweg zu seiner Wohnung in der Onckenstraße in Alt-Treptow. Dort kam er rund 20 Minuten später auch an.

Doch dann passiert etwas Merkwürdiges: Erik lässt Handy und Geldbörse in der Wohnung zurück und geht erneut hinaus. Seitdem ist er verschwunden.

Familie, Freunde und Polizei suchen seit Wochen in der ganzen Stadt mit Plakaten nach dem Berliner - bislang erfolglos. Auch die Polizei konnte ihn nicht aufspüren. Daher veröffentlichte die Behörde nun - rund drei Wochen später - Fotos des Vermissten und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Erik Staudacher wird so beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß, schlank

dunkler Vollbart, hohe Stirn

teilweise blond gefärbte Haare

auffälliges Tattoo am linken Handgelenk: eine gelbe Banane

Als er verschwand, trug er vermutlich: