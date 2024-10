Ist es der vermisste Student? Polizei zieht Leichnam aus dem Wasser

Melbeck - Ist es der vermisste Student ? Am vergangenen Wochenende war ein 19 Jahre alter Mann nach einer Party auf einem Campingplatz in Melbeck ( Niedersachsen ) verschwunden. Die Suche galt schon als eingestellt, als ein Leichnam gefunden wurde!

Die Einsatzkräfte zogen am Mittwochabend einen männlichen Leichnam aus dem Wasser. © NEWS5 / René Schröder

Wie ein Polizeisprecher am Abend erklärte, war die Suche nach Aurel S. auch am Mittwoch fortgesetzt worden. Einsatzkräfte der Technischen Einsatzeinheit (TEE) der Polizei Niedersachsen waren dabei im Bereich des zweiten Flussabschnittes zwischen Deutsch Evern und Lüneburg aktiv, jedoch ohne Erfolg.

Parallel suchte die DLRG am Nachmittag in Absprache mit der Polizei im Rahmen eines bereits länger geplanten Trainings mit aufgestockten Einsatzkräften nochmals im Bereich ab dem Campinggelände in der Ilmenau.

Gegen 18.15 Uhr fanden sie einen leblosen Körper im Wasser, der geborgen wurde. Ermittler und Einsatzkräfte führen derzeit eine erste Leichenschau durch. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um den Leichnam eines jungen Mannes.

Ob es allerdings auch der junge Student ist, ist derzeit noch unklar.

Eine Obduktion in den kommenden Tagen soll weitere Umstände zur Todesursache klären. Die weiteren Ermittlungen dauern laut Sprecher an, zudem stehe man in engem Austausch mit den Angehörigen des 19-Jährigen.