Neue Hinweise im Vermisstenfall Inga: "Wir sind guter Hoffnung"
Uchtspringe - Im Fall der seit 2015 vermissten Inga (damals 5) gehen die Ermittler nun neuen Hinweisen nach. Kann das Mädchen nach elf Jahren noch gefunden werden?
Der Fall Inga war am Mittwochabend wieder Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst", wo erneut um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten wurde.
Das Resümee der Ermittler ist positiv. Antje Hoppen, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Halle, sagte zu TAG24, dass in der Sendung insgesamt 66 Hinweisen eingingen, zusätzlich zu 41, die direkt bei der Ermittlergruppe gemeldet wurden.
"Größtenteils handelt es sich bei den Hinweisen um mutmaßliche Sichtungen der vermissten Inga. Weiterhin gingen Hinweise zu verschiedenen Ermittlungsmethoden ein oder zu Orten, an welchen nach dem vermissten Kind gesucht werden solle", so Hoppen.
Unter den Hinweisgebern gab es demnach einige, die ihre Beobachtungen zum ersten Mal gemeldet haben. Alle Hinweise werden nun sorgfältig geprüft.
"Wir sind guter Hoffnung, dass da was Gutes dabei ist", sagte Polizeihauptkommissar Michael Ripke bei "Aktenzeichen XY".
Fünfjährige Inga seit elf Jahren spurlos verschwunden
Am 2. Mai 2015 hielt sich die damals fünfjährige Inga gemeinsam mit ihrer Familie und vielen Bekannten auf dem Wilhelmshof in Stendal (Sachsen-Anhalt) auf.
Der Hof ist eine diakonische Einrichtung für Menschen mit Behinderungen und Suchterkrankungen und liegt inmitten eines großen Waldgebiets.
Inga wurde zuletzt gegen 18.45 Uhr lebend gesehen, als sie mit zwei Freundinnen auf einem Spielzeugpferd spielte. Danach fehlt von ihr jede Spur.
Die Ermittler hoffen noch immer auf Hinweise. Konkret werde nach Autofahrern und Fußgängern gesucht, die am Abend des 2. Mai 2015 auf oder in der Nähe der B188 oder beim Wilhelmshof unterwegs waren. Insgesamt ist eine Belohnung von 50.000 Euro ausgelobt.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle unter der Telefonnummer 0345 224-1291 oder per E-Mail entgegen.
Originalmeldung von 11.22 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.35 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeiinspektion Halle, OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF