Jugendamt will Baby in Obhut nehmen: Familie verschwindet, jetzt sucht die Polizei nach ihr

Leipzig - Die Polizei bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall - dabei geht es nicht nur um eine Person, sondern auch um ein Baby sowie seine beiden Eltern aus Grünau-Mitte. Brisant dabei: Das Jugendamt wollte das Mädchen (1 Monat) bereits in Obhut nehmen.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei aktuell nach Familie M. aus Leipzig. © Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizei Leipzig

Das Amt habe das Baby am Freitag abholen wollen, doch zu diesem Zeitpunkt war Familie M. bereits verschwunden, wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke mitteilte. "Die Vermissten wurden letztmalig am 23. April 2026 gegen 16 Uhr in ihrer Wohnung in der Ludwigsburger Straße gesehen", so die Sprecherin.

Die Familie ist seitdem wie vom Erdboden verschluckt. Da bisherige Suchmaßnahmen erfolglos verliefen und der Verdacht der Kindeswohlgefährdung im Raum steht, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe.

Gesucht werden Zeugen, die mit Familie M. Kontakt hatten, sie eventuell gesehen haben und vor allem wissen, wo sie sich aufhalten könnten.

Über die Eltern ist bislang lediglich bekannt, dass sie zwischen 40 und 50 Jahren alt sein sollen. Die Mutter soll nach TAG24-Informationen noch immer pink gefärbte Haare sowie mehrere Piercings im Gesicht tragen.