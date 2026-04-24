24.04.2026 18:02 Mutter verliert geistig behinderte Tochter in Berlin aus den Augen: Vermisste aus Spanien wieder da

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Seit Dienstagvormittag wurde eine 25-Jährige aus Spanien in Berlin vermisst. Nun ist sie wieder aufgetaucht.

Von Denis Zielke

Wie die Polizei mitteilte, erschien die 25-Jährige am Donnerstag selbstständig auf einem Polizeiabschnitt und wurde dann an ihre Wohnanschrift zurückgebracht. Sie ist nun wieder wohlbehalten in der Obhut ihrer Mutter. Erstmeldung vom 22. April, 12.01 Uhr Berlin - Große Sorge um eine junge Frau aus Spanien! Seit Dienstagvormittag wird die 25-Jährige in Berlin vermisst. Jetzt wendet sich die Polizei mit einem dringenden Aufruf an die Öffentlichkeit. Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach der vermissten 25-Jährigen. © Polizei Berlin (Bildmontage) Nach bisherigen Erkenntnissen war die 25-Jährige am 21. April gegen 9.50 Uhr gemeinsam mit ihrer Mutter im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen unterwegs. Am S-Bahnhof verlor sie ihre Tochter aus den Augen. Demnach verließ die junge Frau den dortigen S-Bahnhof und lief offenbar zu Fuß in Richtung Humboldthain-Park. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Besonders brisant: Die Vermisste ist geistig behindert und hat den Entwicklungsstand eines etwa zehn- bis elfjährigen Kindes. Sie spricht ausschließlich Spanisch, kein Deutsch. Zudem ist sie ortsunkundig, hat weder Handy noch Ausweispapiere bei sich – und gilt daher als hilflos. Die Polizei fragt: Vermisste Personen Vermisstensuche in Chemnitz endet tragisch: Rentner tot aufgefunden Wer hat die Vermisste seit Dienstag gesehen?

Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (030) 4664-271100 oder per E-Mail entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der 110.

Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)