Jugendliche (16) aus Burgstädt vermisst: Sie könnte in einer hilflosen Lage sein
Burgstädt - Wo ist Kimberly (16) aus Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen)? Die Jugendliche ist seit Sonntagnachmittag verschwunden.
Wie die Polizei mitteilt, verließ die 16-Jährige am Sonntag gegen 15.30 Uhr ihr Wohnumfeld – seitdem wird sie vermisst.
"Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Vielmehr könnte sich die 16-Jährige in einer hilflosen Lage befinden", so ein Polizeisprecher.
So wird die Vermisste beschrieben:
- etwa 1,65 Meter groß
- schlank
- lange, glatte blonde Haare
- trug eine kurze Jeanshose und ein T-Shirt
Die Beamten klapperten bereits verschiedene Anlaufpunkte der Jugendlichen ab – bisher ohne Erfolg. Zuletzt soll sich die 16-Jährige in der Parkanlage "Wettinhain" an der Mittweidaer Straße in Burgstädt aufgehalten haben. Möglicherweise könnte sie anschließend nach Chemnitz gefahren sein.
Nun fragt die Polizei: Habt Ihr die Jugendliche gesehen? Wisst Ihr, wo sie sich jetzt aufhält? Falls ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier Rochlitz unter der Telefonnummer 03737/7890.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei