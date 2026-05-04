Jugendliche (16) aus Burgstädt vermisst: Sie könnte in einer hilflosen Lage sein

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Seit Sonntagnachmittag wird eine Jugendliche (16) aus Burgstädt vermisst.

Von Julian Winkler

Burgstädt - Wo ist Kimberly (16) aus Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen)? Die Jugendliche ist seit Sonntagnachmittag verschwunden.

Kimberly (16) aus Burgstädt wird seit Sonntagnachmittag vermisst. Habt Ihr sie gesehen?
Kimberly (16) aus Burgstädt wird seit Sonntagnachmittag vermisst. Habt Ihr sie gesehen?  © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Wie die Polizei mitteilt, verließ die 16-Jährige am Sonntag gegen 15.30 Uhr ihr Wohnumfeld – seitdem wird sie vermisst.

"Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Vielmehr könnte sich die 16-Jährige in einer hilflosen Lage befinden", so ein Polizeisprecher.

So wird die Vermisste beschrieben:

Zwei Soldaten nach internationalem Militärmanöver vermisst
Vermisste Personen Zwei Soldaten nach internationalem Militärmanöver vermisst
  • etwa 1,65 Meter groß
  • schlank
  • lange, glatte blonde Haare
  • trug eine kurze Jeanshose und ein T-Shirt

Die Beamten klapperten bereits verschiedene Anlaufpunkte der Jugendlichen ab – bisher ohne Erfolg. Zuletzt soll sich die 16-Jährige in der Parkanlage "Wettinhain" an der Mittweidaer Straße in Burgstädt aufgehalten haben. Möglicherweise könnte sie anschließend nach Chemnitz gefahren sein.

Nun fragt die Polizei: Habt Ihr die Jugendliche gesehen? Wisst Ihr, wo sie sich jetzt aufhält? Falls ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier Rochlitz unter der Telefonnummer 03737/7890.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Mehr zum Thema Vermisste Personen: