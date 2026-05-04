Jugendliche (16) aus Burgstädt vermisst: Sie könnte in einer hilflosen Lage sein

Burgstädt - Wo ist Kimberly (16) aus Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen)? Die Jugendliche ist seit Sonntagnachmittag verschwunden .

Kimberly (16) aus Burgstädt wird seit Sonntagnachmittag vermisst. Habt Ihr sie gesehen? © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Wie die Polizei mitteilt, verließ die 16-Jährige am Sonntag gegen 15.30 Uhr ihr Wohnumfeld – seitdem wird sie vermisst.

"Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Vielmehr könnte sich die 16-Jährige in einer hilflosen Lage befinden", so ein Polizeisprecher.

So wird die Vermisste beschrieben:

etwa 1,65 Meter groß

schlank

lange, glatte blonde Haare

trug eine kurze Jeanshose und ein T-Shirt

Die Beamten klapperten bereits verschiedene Anlaufpunkte der Jugendlichen ab – bisher ohne Erfolg. Zuletzt soll sich die 16-Jährige in der Parkanlage "Wettinhain" an der Mittweidaer Straße in Burgstädt aufgehalten haben. Möglicherweise könnte sie anschließend nach Chemnitz gefahren sein.