Jugendliche war zwei Tage verschwunden: 16-Jährige meldet sich bei Polizei

Aufatmen in Halle: Wie die Polizei mitteilte, hat sich das vermisste Mädchen gegen Mittag selbstständig gemeldet und ist wohlauf. Die Jugendliche soll zeitnah ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Halle (Saale) - Große Sorge um eine Jugendliche aus Halle: Eine 16-Jährige ist seit zwei Tagen verschwunden. Sie hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weshalb die Polizei dringend um die Unterstützung der Bevölkerung bittet.

Eine 16-Jährige wurde in Halle vermisst, hat sich nun aber glücklicherweise gemeldet. © Bildmontage: Polizeiinspektion Halle (Saale), 123RF/angelarohde

Das Mädchen verschwand laut Polizeisprecher Alexander Junghans am vergangenen Sonntag. An jenem Tag habe sie sich zunächst noch in einer Wohneinrichtung in Halle-Neustadt aufgehalten.

Ihr Einzelzimmer soll die Vermisste gegen 20 Uhr und daraufhin auch die Einrichtung unbemerkt verlassen haben.

"Es liegen gesundheitliche Beeinträchtigungen vor, die ein zeitnahes Auffinden erforderlich machen", so Junghans weiter.

Da bisherige Suchmaßnahmen inklusive des Einsatzes eines Spürhundes und der Suche an bekannten Hinwendungsorten nicht zum Erfolg geführt haben, bitten die Beamten die Hallenser um ihre Mithilfe.

Wenn Ihr Hinweise zum Aufenthaltsort des Teenagers oder etwas Auffälliges gesehen habt, meldet Euch bitte unbedingt beim Polizeirevier Halle (Saale) unter der Tel. 0345/2242000.